ارتفاع حصيلة قتلى فرن النيكل في إندونيسيا

ارتفع عدد القتلى بعد انفجار فرن صهر في مصنع للنيكل مملوك للصين في جزيرة سولاويزي الإندونيسية إلى 18، حيث أمرت الشرطة المصنع بوقف العمليات حتى الانتهاء من التحقيق.

كان الانفجار، الذي وقع الأحد، هو الأحدث في سلسلة من الوفيات في مصانع صهر النيكل في إندونيسيا والتي تعد جزءًا من برنامج الصين الطموح للتنمية العابرة للحدود والمعروف باسم مبادرة الحزام والطريق. ويقع المصنع في حي باهودوبي في مقاطعة موروالي.

ويعد النيكل مكونًا رئيسيًا في الإنتاج العالمي للبطاريات للسيارات الكهربائية.

وقف العمليات

وقال أجوس نوجروهو قائد شرطة سولاويسي الوسطى، إن أربعة صينيين وتسعة عمال إندونيسيين لقوا حتفهم على الفور، الأحد، عندما انفجر الفرن أثناء قيامهم بإصلاحه. وتوفي ثلاثة ضحايا آخرين في اليوم التالي أثناء علاجهم في مستشفى محلي.

وقال ديدي كورنياوان، المتحدث باسم شركة PT Indonesia Morowali Industrial Park، المعروفة باسم PT IMIP، الشركة الأم لشركة PT Indonesia Tsingshan المقاوم للصدأ، إن عاملين آخرين توفيا أثناء نقلهما إلى المستشفى، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 18، من بينهم ثمانية عمال من الصين.

وقال نوجروهو، رئيس الشرطة: «لقد أمرنا شركة PT Indonesia Tsingshan المقاوم للصدأ بوقف عملها حتى تنتهي تحقيقاتنا بأكملها»، مضيفًا أن السلطات شكلت فريقًا لتحديد ما إذا كان إهمال الشركة قد أدى إلى الوفيات. وقال نوجروهو، إن الانفجار كان قويا للغاية لدرجة أنه دمر الفرن وألحق أضرارا بأجزاء من الجدران الجانبية للمبنى.

تحت الصيانة

وذكرت شركة PT IMIP في بيان، إن الفرن كان تحت الصيانة ولم يكن يعمل وقت الانفجار. ومع ذلك، فإن «الخبث المتبقي في الفرن» تلامس «مع المواد القابلة للاشتعال»، مما تسبب في انهيار جدران الفرن وتدفق الخبث الفولاذي المتبقي إلى الخارج.

ولا يزال نحو 41 عاملا يتلقون العلاج في مستشفى وعيادة الشركة بسبب إصابات خطرة إلى طفيفة، من بينهم 11 مواطنا صينيا.