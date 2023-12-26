هجمات أمريكية انتقامية تستهدف حزب الله

بتنبيه من قبل مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان بعد وقت قصير من وقوع هجوم ضد القوات الأمريكية تبنته ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران والجماعات التابعة لها، أمر الرئيس جو بايدن الجيش الأمريكي بتنفيذ ضربات جوية انتقامية، وطلب من البنتاجون وكبار مساعديه للأمن القومي بإعداد خيارات الرد الهجوم على قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية في أربيل شمال العراق،

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، إن فردا من القوات الأمريكية أصيب بجروح خطرة في الهجوم الذي وقع في وقت سابق.

خيارات الرد

وتشاور سوليفان مع وزير الدفاع لويد أوستن. وكان نائب مستشار الأمن القومي لبايدن، جون فاينر، مع الرئيس في كامب ديفيد واجتمع بكبار المساعدين لمراجعة الخيارات، وفقًا لمسؤول أمريكي، وفي غضون ساعات، دعا بايدن فريق الأمن القومي الخاص به لإجراء مكالمة أطلع فيها أوستن والجنرال سي كيو براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، بايدن على خيارات الرد. وقال المسؤول، إن بايدن اختار استهداف ثلاثة مواقع تستخدمها ميليشيا حزب الله والجماعات التابعة لها.

وتم تنفيذ الضربات الأمريكية في العراق، بعد أقل من 13 ساعة من الهجوم على الأفراد الأمريكيين. ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية، فإن الضربات الانتقامية على المواقع الثلاثة «دمرت المنشآت المستهدفة وقتلت على الأرجح عددًا من مقاتلي حزب الله».

أولوية الأفراد

وقال واتسون: «إن الرئيس لا يضع أولوية أعلى من حماية الأفراد الأمريكيين الذين يخدمون في طريق الأذى». وأضاف أن «الولايات المتحدة ستتصرف في الوقت وبالطريقة التي نختارها إذا استمرت هذه الهجمات».

ويأتي الهجوم الأخير على القوات الأمريكية بعد أشهر من تصاعد التهديدات والإجراءات ضد القوات الأمريكية في المنطقة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، الذي أشعل شرارة الحرب المدمرة في غزة.

وتصاعدت الهجمات الخطيرة ذهابًا وإيابًا منذ أن بدأت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران تحت مظلة المجموعة المسماة المقاومة الإسلامية في العراق وسوريا في ضرب المنشآت الأمريكية في 17 أكتوبر، وهو التاريخ الذي أدى فيه انفجار في مستشفى في غزة إلى مقتل المئات. ونفذت الميليشيات المدعومة من إيران عشرات الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من شهرين.

صراع إقليمي

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران التي مولت ودربت حماس، في الهجمات التي شنها المسلحون الحوثيون في اليمن ضد السفن التجارية والعسكرية عبر نقطة اختناق شحن حرجة في البحر الأحمر.

وسعت إدارة بايدن إلى منع الحرب بين إسرائيل وحماس من التصاعد إلى صراع إقليمي أوسع يفتح إما جبهات جديدة للقتال الإسرائيلي أو يجذب الولايات المتحدة بشكل مباشر. وقد أثار رد الإدارة المدروس - حيث لم تتم مواجهة كل محاولة ضد القوات الأمريكية بهجوم مضاد - انتقادات من الجمهوريين.

وقال أوستن في بيان: «على الرغم من أننا لا نسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة، إلا أننا ملتزمون ومستعدون تمامًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات الضرورية لحماية شعبنا ومنشآتنا».

هجوم ثان

ومن جهة أخرى أفادت هيئة بحرية بريطانية بأنها تتلقى تقريراً عن حادث على بعد نحو 60 ميلاً بحرياً من الحديدة اليمنية وسماع صوت انفجار ورؤية صواريخ على بعد 4 أميال بحرية من الموقع.

وأضافت الهيئة في مذكرة، أن السفينة وطاقمها بخير.

وفي وقت سابق، ذكرت الهيئة أن سفينة مبحرة قبالة ساحل اليمن أبلغت، عن رصد انفجارين في البحر الأحمر، بعد قليل من رصد طائرتين مسيرتين.

وقالت الهيئة، إن الانفجارين وقعا على بعد خمسة أميال تقريبا من السفينة في موقع بالبحر الأحمر يبعد حوالي 50 ميلا بحريا عن ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

فيما لم يتم الكشف عن هوية السفينة أو تفاصيل الشحنة على متنها أو وجهتها أو المكان الذي أبحرت منه.

ويأتي هذا بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عن مبادرة أمنية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر ردا على هجمات يشنها الحوثيون على السفن.