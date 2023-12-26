الحوثيون: قصفنا سفينة تجارية بالبحر الأحمر وأهدافا عسكرية في إيلات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم حركة الحوثي، قصف سفينة تجارية تابعة لشركة إم إس سي يونايتد في البحر الأحمر بصواريخ بعد أن رفضت ثلاثة نداءات تحذيرية.

وأوضح أنه تم تنفيذ عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في إيلات ومناطق أخرى في إسرائيل، مضيفًا: "نؤكد حرصنا الكامل على استمرار حركة الملاحة البحرية إلى كل الوجهات باستثناء الاحتلال الإسرائيلي".

وزفي سياق متصل بحث مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما التطورات في الأراضي الفلسطينية، مجدداً الترحيب بقرار مجلس الأمن بشأن زيادة المساعدات الإنسانية لغزة.



وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة - أن مجلس الوزراء السعودي أعرب عن الترحيب بالتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، والتأكيد على استمرار وقوف المملكة مع هذا البلد وشعبه الشقيق، والحرص على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة.



واطّلع مجلس الوزراء السعودي، خلال الجلسة على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، لترسيخ مسارات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العمل الدولي متعدد الأطراف.