الحرس الثورى الإيرانى يتوعد إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وكالة «رويترز» البريطانية نقلاً عن ثلاثة مصادر أمنية ووسائل إعلام إيرانية عن مقتل قيادى عسكرى ومستشار كبير فى الحرس الثورى الإيرانى إثر ضربة جوية إسرائيلية خارج العاصمة السورية دمشق مساء أمس الأول.

وأضافت أن المستشار المعروف بالسيد رضى موسوى، كان مسئولاً عن تنسيق «التحالف العسكرى» بين سوريا وإيران، ومن رفاق درب الشهيد الفريق الحاج قاسم سليمانى، الذى لقى مصرعه فى هجوم أمريكى فى العراق عام 2020.

ونعى الحرس الثورى موسوى واصفاً إياه بأنه «أحد كبار مستشاريه لدى وحدة إسناد محور المقاومة بسوريا»، وأشار إلى أنه قتل فى قصف إسرائيلى. كما توعد إسرائيل خلال بيان صادر عنها قائلاً: «ستدفع ثمن هذه الجريمة قطعاً»، مشيراً إلى أنه سيقدم التفاصيل لاحقاً.

وكانت قد اكدت وزارة الدفاع بحكومة النظام السورى أن هجوماً إسرائيلياً طال بعض النقاط فى محيط مدينة دمشق، مُخلِّفاً أضراراً مادية، دون تحديد طبيعة النقاط المستهدفة، وسبق ذلك استهداف مشابه للمنطقة مُخلِّفاً أضراراً مادية، بحسب الوزارة.

