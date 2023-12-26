قرويون نيجيريون في عداد المفقودين بعد يومين من قيام رعاة رحل مشتبه بهم بقتل 140 شخصا

ياسر رشاد - القاهرة - كانت النيجيرية جريس جودوين، وهي أم لثلاثة أطفال تعد الطعام عشية عيد الميلاد عندما اقتحم زوجها المطبخ وأمرها هي وأطفالها بالركض والاحتماء في الأدغال بعد رصد مسلحين في قرية مجاورة.

وسرعان ما سمعوا إطلاق نار في هجوم استمر ساعات من قبل رعاة رحل مشتبه بهم اجتاحوا 15 قرية في ولاية بلاتو بوسط البلاد يوم الأحد مما أسفر عن مقتل 140 شخصا على الأقل بالبنادق والسواطير، حسبما قال مسؤولون وشرطة وسكان.

وكانت هذه أكثر أعمال العنف دموية منذ عام 2018 عندما قتل أكثر من 200 شخص في المنطقة الوسطى من نيجيريا حيث تشتع الاشتباكات بين الرعاة والمزارعين.

قال غودوين عبر الهاتف، عدنا في الساعة 6 من صباح اليوم التالي ووجدنا أن المنازل قد أحرقت وقتل الناس. لا يزال هناك أشخاص مفقودون، لا يوجد أحد في (قرية) مايانغا، وقد فر جميع النساء والأطفال".

ولم يتضح على الفور سبب هجمات الأحد لكن العنف في المنطقة، المعروف باسم "الحزام الأوسط" غالبا ما يوصف بأنه عرقي ديني ومعظمهم من رعاة الفولاني المسلمين يشتبكون مع مزارعين معظمهم من المسيحيين.



لكن الخبراء والسياسيين يقولون إن تغير المناخ والتوسع في الزراعة يخلقان منافسة على الأراضي، مما يدفع المزارعين والرعاة إلى الصراع.

رعاة الماشية الرحل هم من شمال نيجيريا ، التي تزداد جفافا وتصبح أكثر عرضة للجفاف والفيضانات. وهذا يجبرهم على القيام برحلة جنوبا، حيث يزيد المزارعون الإنتاج مع التوسع السريع في عدد السكان.

وهذا يعني مساحة أقل من الأراضي للبدو وماشيتهم، مما يدعم وجهة النظر بين السكان المحليين بأن الصراع قائم على توافر الموارد بدلا من الاختلافات العرقية أو الدينية.

قالت ماجيت ماشام، التي عادت من عاصمة الولاية جوس للاحتفال بعيد الميلاد مع عائلته، هذه الهجمات كانت متكررة، إنهم يريدون طردنا من أرض أجدادنا لكننا سنواصل مقاومة هذه الاعتداءات».

كان ماشام يتحدث إلى شقيقه خارج منزله عندما انقطع صوت مولد البنزين بسبب طلقات نارية. أصيب شقيقه برصاصة في ساقه لكن ماتشام جره إلى الأدغال حيث اختبأوا ليلا.

"لقد أخذنا على حين غرة وأولئك الذين يمكنهم الركض ركضوا إلى الأدغال، عدد لا بأس به من أولئك الذين لم يتمكنوا من القبض عليهم وقتلهم بالمناجل».

ووصف حاكم بلاتو أعمال العنف بأنها "غير مبررة" وقالت الشرطة إن عدة منازل وسيارات ودراجات نارية أحرقت.

ووصف الرئيس بولا تينوبو الذي لم يوضح بعد كيف يعتزم التصدي لإجراءات أمنية واسعة النطاق الهجمات بأنها "بدائية وقاسية" ووجه الشرطة بتعقب المسؤولين عنها.

إعادة كتابة إضافية بقلم فيليكس أونواه في أبوجا وأردو هزاد في بوتشي ، كتابة ماكدونالد دزيروتوي ، تحرير ماكفي