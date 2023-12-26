موسكو ونيودلهي توقعان اتفاقيات بشأن محطة كودانكولام الهندية للطاقة النووية

ياسر رشاد - القاهرة -

وقعت روسيا والهند، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات تعاون تتعلق ببناء وحدات مستقبلية لتوليد الطاقة في محطة كودانكولام للطاقة النووية.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار، في تغريدة دونها عبر حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، "لقد وقعنا اليوم على بعض الاتفاقيات المهمة المتعلقة بالوحدات المستقبلية لمشروع كودانكولام للطاقة النووية".

وأكد الوزير الهندي أن روسيا شريك خاص في عدد قليل من المجالات .. مشيرًا إلى أن قطاعات الدفاع والطاقة النووية والفضاء من بين القطاعات الرئيسية للتعاون بين الجانبين.

كما أكد جيشانكار أن التعاون في مجالات الفضاء والطاقة النووية يتم مع الدول التي تحظى بدرجة عالية من الثقة.