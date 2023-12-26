نشطاء مؤيدون للفلسطينيين يحتجون أمام منازل مسؤولي إدارة بايدن لوقف الدعم العسكري لإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أرسل ناشطون مؤيدون للفلسطينيين رسائل مبكرة في يوم عيد الميلاد لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الثلاثاء، لوقف الدعم العسكري لإسرائيل وإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، بينما احتجت مجموعات خارج منزليهما في محاولة لإيقاظهما مبكرا.

وحث النشطاء، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على وقف دعمها لإسرائيل والضغط من أجل وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، مشيرين إلى تزايد الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وحملت المجموعة لافتات كتب عليها عبارات مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية" ودعوات لوقف كل الدعم العسكري لإسرائيل، بالإضافة إلى قصاصات من صورة بايدن ملطخة بلون الدم "الأحمر"، بحسب لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما جاب متظاهرون شوارع مدينة نيويورك في يوم عيد الميلاد، حاملين لافتات مماثلة احتجاجًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل، واشتبكت مجموعة صغيرة منهم مع الشرطة خلال الاحتجاج، مما أدى إلى اعتقال ستة أشخاص، بحسب إدارة شرطة نيويورك.

ودعمت إدارة بايدن إسرائيل منذ بداية الصراع في أوائل أكتوبر، وأثار هذا الموقف انتقادات متزايدة في الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد الضغوط الدولية والمحلية على إسرائيل لمراعاة المدنيين خلال الغزو البري لقطاع غزة.

ولقي أكثر من 20 ألف فلسطيني حتفهم في الحرب، حوالي 70 بالمائة منهم من النساء والأطفال. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من جميع سكان الإقليم البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نزحوا وهم في حاجة ماسة إلى المساعدات.