الصحة العالمية: نقل 100 جثة هامدة إلى مستشفيات غزة بعد انفجارات مخيم المغازي

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 100 شخص نقلوا إلى المستشفيات في غضون نصف ساعة يوم الاثنين، عقب وقوع انفجارات بالقرب من مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.

وأكد منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية شون كيسي، أن جميعهم كانوا بحاجة إلى علاج عاجل لإصابتهم بجروح خطيرة، مضيفًا أنه تم نقل "حوالي 100" جثة هامدة إلى المستشفى في نفس الوقت تقريبًا، بحسب الجارديان البريطانية.

وقال مسؤولو صحة في غزة إن أكثر من 100 شخص قتلوا في غارات جوية إسرائيلية في وقت متأخر من يوم الأحد في غزة، من بينهم 70 على الأقل في قصف استهدف مجمعا سكنيا في مخيم المغازي للاجئين بالقرب من دير البلح. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يراجع حادثة المغازي.

وقال سيف ماجانجو المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إن ثلاثة مخيمات للاجئين تعرضت للقصف.

وأضاف أنه "يعتقد أن عددا غير معروف من الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض".

وفي سياق متصل استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على عدة مناطق في قطاع غزة، في اليوم الـحادي والثمانين من العدوان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات كثيفة وعنيفة على عدة مناطق شرق "خان يونس" جنوبي قطاع غزة، واستشهدت امرأة وأصيب عدد آخر من الأشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا غربي "خان يونس".

واستشهد ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم "النصيرات" جنوب قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية، أفادت اليوم باستشهاد وإصابة العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد نحو 21 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 54 ألفا آخرين، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

من ناحية أخرى ، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الشركة، في منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن طواقمها الفنية تعمل على استعادة الخدمات رغم خطورة الظروف الميدانية.