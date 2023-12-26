إثيوبيا تصبح أحدث تخلف عن سداد الديون السيادية في أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أصبحت إثيوبيا، ثالث عجز أفريقي عن سداد ديونها خلال عامين، اليوم الثلاثاء، بعد أن فشلت في سداد "كوبون" بقيمة 33 مليون دولار على سنداتها الحكومية الدولية الوحيدة.

أعلنت ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان في وقت سابق من هذا الشهر أنها تعتزم التخلف رسميا عن السداد ، بعد أن تعرضت لضغوط مالية شديدة في أعقاب جائحة COVID-19 والحرب الأهلية التي استمرت عامين وانتهت في نوفمبر 2022.

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وكان من المفترض أن تسدد الشركة المبلغ في 11 ديسمبر كانون الأول لكن من الناحية الفنية كان أمامها حتى يوم الثلاثاء لتوفير الأموال بسبب بند "فترة سماح" مدته 14 يوما مكتوبا في السندات البالغة مليار دولار.

ووفقا لمصدرين مطلعين على الوضع، لم يتم دفع القسيمة لحاملي السندات حتى نهاية يوم الجمعة 22 ديسمبر، وهو آخر يوم عمل مصرفي دولي قبل انتهاء فترة السماح.

ولم يرد مسؤولو الحكومة الإثيوبية على طلبات للتعليق يوم الجمعة أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن التخلف عن السداد المتوقع على نطاق واسع سيشهد انضمامها إلى دولتين أفريقيتين أخريين، هما زامبيا وغانا، في إعادة هيكلة "إطار مشترك" واسعة النطاق.

طلبت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لأول مرة تخفيف عبء الديون بموجب المبادرة التي تقودها مجموعة العشرين في أوائل عام 2021.

وتأخر التقدم في البداية بسبب الحرب الأهلية، لكن مع نضوب احتياطياتها من النقد الأجنبي وارتفاع التضخم، وافق دائنو الحكومة الرسمية في إثيوبيا، بما في ذلك الصين، على اتفاق تعليق خدمة الديون في نوفمبر.

في 8 ديسمبر ، قالت الحكومة إن المفاوضات الموازية التي تجريها مع صناديق التقاعد ودائني القطاع الخاص الآخرين الذين يحتفظون بسنداتها قد انهارت.



ثم خفضت وكالة التصنيف الائتماني S&P Global تصنيف السند إلى "التخلف عن السداد" في 15 ديسمبر على افتراض أن دفع القسيمة لن يتم.