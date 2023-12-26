توقيع 13 اتفاقيه فى منتدى الإستثمار السعودى اليابانى

ياسر رشاد - القاهرة - شهد منتدى الاستثمار السعودي اليابانى الذى بدأ أعماله اليوم بالعاصمه السعوديه الرياض

توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات والشركات السعوديه واليابانية وذلك فى قطاعات أبرزها المياه، والخدمات المالية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الطاقة، والرعاية الصحية، كما تم الإعلان عن 3 مشاريع رئيسة في مجال تقنية البناء والسياحة والترفيه.

وتضمّنت أعمال المنتدى عددًا من العروض التقديمة، تناولت موضوعات المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة، ومبادرات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الياباني في الشرق الأوسط، وإسهامات هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" في الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما ناقش المنتدى عبر جلسات حوارية، الفرص والإمكانات المتاحة للتعاون بين المملكة واليابان في قطاع الرعاية الصحية، وقطاع المياه، ودور التقنية والابتكار في تطوير أداء القطاع، وتعزيز كفائته وفرص الشراكات الواعدة في تنفيذ المشروعات العملاقة في المملكة، مثل نيوم والبحر الأحمر والقديمة.

حضر المنتدى عدد من الوزراء السعوديين واليابانيبن وأكثر من 400 ممثل من القطاعين العام والخاص من الجانبين السعودي والياباني، وكذلك عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.

كما بحث الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030 الذى انعقد على هامش المنتدى ، برئاسة وزير الاستثمار السعودى المهندس خالد الفالح و وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، و نائب وزير الخارجية الياباني يويتشي فوكازاوا دعم التعاون وتعزيز الشراكه الإستيراتيجية بين البلدين. حضر الإجتماع أصحاب المعالي والمسؤولين من البلدين، وعدد من ممثلي القطاع الحكومي.

وأشارالمهندس الفالح في كلمته الافتتاحية، إلى أهمية الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030، كونه الاجتماع الوزاري الأول للرؤية المشتركة، منذ أن أطلق قادة البلدين الفصل الثاني من مسيرة هذه الرؤية، وذلك أثناء استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في يوليو الماضى.

وأوضح أن الاجتماع استعرض أبرز أعمال المجموعات الفرعية للرؤية المشتركة مع التركيز على مجالات تعاون جديدة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الرؤية السعودية اليابانية 2030، لعبت دورًا فاعلًا في تطوير وتنمية الشراكة السعودية اليابانية، منذ إطلاقها في 2016، حيث أسهمت أعمال المجموعات الفرعية المختلفة للرؤية المشتركة إلى التوسع في الشراكة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

وشهد الإجتماع الإعلان عن عدد من المبادرات وبرامج العمل المشتركة.