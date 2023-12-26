الجزائر والنيجر يبحثان علاقات التعاون الثنائي وتطورات الوضع في الساحل

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع وزير خارجية النيجر، باكاري ياوو سانغاري، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الطريق العابر للصحراء، لما له من دور في فك العزلة وتنمية منطقة الساحل برمتها، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.

جاء ذلك خلال استقبال عطاف، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالعاصمة، لرئيس دبلوماسية النيجر الذي وصل، اليوم/ الثلاثاء/، إلى الجزائر في زيارة رسمية.

وبحسب البيان، استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة الأزمة في النيجر، حيث أشاد الوزير النيجري بدور الجزائر في دعم بلده للخروج من الأزمة الحالية.