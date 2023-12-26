دموع وفرحة.. رحلة عمرة مجانية لمنتسبي جمعية أيتام في بورسعيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أجرت جمعية بورفؤاد لرعاية الأيتام في محافظة بورسعيد، قرعة علنية، مساء اليوم الثلاثاء، على رحلة عمرة مجانية وجوائز مالية، وذلك بين منتسبات الجمعية من الحالات الأولى بالرعاية المسجلة لديها.

وفازت بالقرعة التي أجريت بنادي هواة الصيد ببورفؤاد السيدة: رجال عبد اللطيف القاضي، التي دمعت عينيها من الفرحة عقب إعلان فوزها، بينما جرى سحب عدد من الجوائز المالية الآخرى.

حضر مراسم إجراء القرعة جمال زين العابدين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد، وعدد من قيادة المديرية والعاملين بها، وأعضاء مجلس إدارة جمعية بورفؤاد لرعاية الأيتام، ولفيف من الشخصيات العامة.