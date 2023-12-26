بالصور.. ضبط طن وربع لحوم وفراخ منتهية الصلاحية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

نظمت إدارة مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، حملات مكبرة للتفتيش والمرور على الأسواق، تحت رعاية الدكتورة حنان أنور وكيلة وزارة الصحة بأسوان.

وقال الدكتورمصطفى أبو المجد، مدير عام إدارة الطب الوقائي، إن الحملات جرى تنفيذها بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين، لضبط الأغذية الفاسدة، ومخالفات المحال التجارية.

وأضاف أبو المجد أنه تم ضبط 1220 كيلو جرام من اللحوم والفراخ للاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن تحرير عدد 4 محاضر جنحه صحية، وغلق إداري لعدد ٢ منشأة تدار بدون ترخيص.