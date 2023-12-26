"منشطات جنسية وقطعة قماش".. تفاصيل مقتل سمسار على يد فتاة بعد ليلة حمراء بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة مسن بالعقد الثامن من عمره، وملفوف حول رقبته قطعة قماش داخل شقة سكنية بالمرج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا مفاده العثور على جثة مسن يعمل "سمسار عقارات" في إحدى الشقق التي يستخدمها كمكتب للتسويق العقاري، كما عثر على عدد من الأقراص التي تستخدم كمنشطات جنسية.

كشف تحريات المباحث في واقعة قيام فتاة بشنق المجني عليه أثناء ممارستهما الرذيلة وأن الجريمة تم ارتكابها بدافع السرقة.

وأكدت التحريات أن المتهمة شنقت الضحية بطرحة، كما قامت بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ ألف جنيه.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من شاب بعثوره على جثة والده مشنوقا داخل شقته.

على الفور انتقلت قوة من رجال مباحث القسم وعثر على جثة مسن يبلغ من العمر 78 عاما، وعلى رقبته طرحة وداخل فمه قطعة قماش.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الفتاة، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت تحركات المجني عليه حتى وفاته، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.