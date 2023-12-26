مرصد الأورومتوسطي: وثقنا 126 مقبرة جماعية في أنحاء مختلفة بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن تجريد المعتقلين من ملابسهم محاولة من جيش الاحتلال لتحقيق نصر.

وتابع رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في حديثه للجزيرة مباشر: "حصلنا على شهادات مروعة من معتقلين فلسطينيين تم الإفراج عنهم، المعتقلون لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لانتهاكات عديدة".

وأشار رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "هناك الكثير من علامات الاستفهام حول قيام الاحتلال بالاستيلاء على الجثث، و نوثق يوميا العشرات من عمليات القتل الميداني بصورة بشعة في غزة، حيث وثقنا 126 مقبرة جماعية في أنحاء مختلفة في قطاع غزة".

وأوضح رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "وثقنا استشهاد 29122 شخصا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي حتى الآن، و لا نستبعد استشهاد عدد من المعتقلين من غزة في سجن بئر السبع".