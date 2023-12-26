أعلن غرفة عمليات الدفاع المدني في جمعية "كشافة الرسالة الإسلامية" في بيان، أنه "عملت فرق الإطفاء في كشافة الرسالة الإسلامية على إخماد النيران التي اندلعت جراء القصف الصهيوني الذي إستهدف أحد المنازل في منطقة المعلية في بلدة القليلة، وتم نقل إصابات الى مستشفيات المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر كشافة الرسالة: إخماد حريق داخل منزل في المعلية جراء القصف المعادي ونقل إصابات الى مستشفيات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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