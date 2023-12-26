مركز الجليل الطبي: استقبلنا 13 إسرائيلياً أُصيبوا اليوم عند الحدود الشمالية مع لبنان أحدهم حالته خطيرة جداً

أعلن مركز الجليل الطبي، أننا "استقبلنا 13 جريحاً إسرائيلياً اليوم عند الحدود الشمالية مع لبنان، أحدهم حالته خطيرة جداً وغير مستقرة".

وكانت قد ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم، أن "9 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة بإطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على شمالي البلاد".

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن "إسرائيليا أصيب بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان تجاه منطقة أدميت الحدودية مع لبنان دون مزيد من التفاصيل".