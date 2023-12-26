السلطات الأميركية مدّدت إعفاء منتجات صينية من رسوم جمركية عقابية

أعلنت السلطات الأميركية، تمديدا جديدا حتى نهاية أيار للإعفاءات من الرسوم الجمركية العقابية على منتجات صينية.
وكان من المقرر مبدئيا أن تنتهي هذه الإعفاءات في 31 كانون الأول 2023، وفق بيان لمكتب الممثلة التجارية الأميركية.
وأعلن المكتب عن فتح استشارة عامة اعتبارا من 22 كانون الثاني لتقييم تمديد إضافي للاعفاءات.
ويشمل التمديد 352 إعفاء يتعلق بمنتجات كانت تخضع لضرائب جمركية إضافية في إطار حماية الحقوق الفكرية وإجراءات نقل التكنولوجيا، كما يشمل 77 منتجا يعتبر مفيدا في مكافحة فيروس كوفيد.
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