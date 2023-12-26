مقتل شخص وإصابة أربعة في قصف روسي على محطة للقطارات في خيرسون

أفاد وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو بقتل شخص واحد على الأقل واصابة أربعة آخرين في قصف روسي استهدف محطة قطار مكتظة بالمدنيين الذين يحاولون الفرار في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا. واردف "خيرسون مساءً. نحو 140 مدنيا ينتظرون القطار لإجلائهم. في تلك اللحظة بدأ العدو قصفا مكثفا للمدينة".

وأضاف أن القصف أدى إلى مقتل شرطي ومدنيين وجرح شرطيين آخرين بشظايا.

وقال الرئيس فولودومير زيلينسكي إن "عددا من المدنيين كانوا في الموقع" الذي تعرض للقصف، وأن أجهزة الإنقاذ هرعت إلى المكان.

وأفادت شركة السكك الحديد الأوكرانية "أوكرزاليزنيتسايا" على تلغرام عن تعرّض القطار والمحطة لأضرار، لكن "الوضع تحت السيطرة والمحطة جاهزة لمواصلة العمل".