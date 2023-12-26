النصر هو الإطاحة بنتنياهو .. رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال : إسرائيل خسرت الحرب ضد حماس

الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال، دان حالوتس، إن إسرائيل خسرت الحرب ضد حماس، وأن صورة النصر الوحيدة التي ستتحقق هي الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف حالوتس، خلال حديثه في حيفا مع نشطاء الاحتجاج ضد الحكومة، «نقلتها القناة 14 الاسرائيلية،: «لن تكون هناك صورة نصر، 1300 قتيل، و240 مختطفًا، منهم من أعيدوا، و200 ألف لاجئ وستكون صورة النصر عندما يتنحى نتنياهو».

و تابع حالوتس: «هذه هي صورة النصر، هذا ما نحتاجه لتوجيه الجمهور بأكمله وملايين آخرين في إسرائيل».

وحذر رئيس الأركان السابق من حرب داخلية قائلا: «سيكون صراعا صعبا، وإذا نجحنا، فقد تراق الدماء في الشوارع لأن كتائب بن غفير مسلحة بالفعل، لكننا لا نستطيع أن نستسلم بسبب هذه الحقائق».