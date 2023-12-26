إيران تتوعد برد قاس على مقتل موسوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توعدت إيران إسرائيل أمس برد قاس بعد مقتل رضى موسوي، أحد كبار مستشاري الحرس الثوري بسوريا.

وكتب وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس: «أتقدم بخالص التعازي في استشهاد المستشار الإيراني لمكافحة الإرهاب بسوريا، سيد رضى موسوي، لعائلته الكريمة وشعبي إيران وسوريا».

وفقا لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية. وأضاف: «هذا الشهيد الجليل حارب الإرهابيين بشجاعة لسنوات طويلة، إلى جانب الشهيد الحاج قاسم سليماني، لضمان أمن إيران والمنطقة».

وتابع: «على تل أبيب أن تنتظر عدا تنازليا قاسيا».

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، في بيان، مقتل موسوي خلال «العدوان الصهيوني الذي استهدف منطقة الزينبية في ضواحي دمشق»، مؤكدا أن «الكيان الصهيوني الغاصب والمتوحش سيدفع ثمن هذه الجريمة».

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن إسرائيل ستدفع ثمن جريمة قتل رضى موسوي بسوريا.

وأضاف رئيسي: «لا شك أن هذا الاجراء شكّل دليلا آخر على إفلاس وعجز وضعف الكيان الصهيوني الغاصب إقليميا»، وأكد أن «الكيان الغاصب سيدفع ثمن هذه الجريمة قطعا»، حسب وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء.

وكشفت وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن القيادي في الحرس الثوري موسوي، «أحد أقدم مستشاري الحرس، وأحد رفاق قاسم سليماني» قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» سابقا، الذي قتل بضربة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير 2020.

وأبلغت وسائل إعلام سورية، أن قصفا جويا استهدف إحدى المزارع بمنطقة السيدة زينب، وأن المزرعة تقع بالقرب من شارع أبو طالب، وإن المعلومات الأولية تشير إلى وجود قتلى وإصابات وأضرار مادية.