900 ألف طفل يهددهم الجوع في غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت تقارير صحية وحقوقية فلسطينية في قطاع غزة أن الجوع والجفاف يهددان حياة نحو 900 ألف طفل فلسطيني نزحوا إلى مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بفعل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ80 على التوالي.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن خطر الجفاف والمجاعة وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، تهدد حياة 900 ألف طفل في مراكز الإيواء بقطاع غزة، لافتة النظر إلى أن 50 ألف امرأة حامل في مراكز الإيواء بلا طعام ولا دواء، مما يهدد حياة الأجنة، وينذر بكارثة صحية خطرة على حياة الأمهات.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن 70% من مرضى الفشل الكلوي بالقطاع يتعرضون لمخاطر صحية كارثية، موجهة نداء استغاثة للمجتمع الدولي بسرعة نقل نحو 5000 جريح للعلاج خارج مستشفيات القطاع، التي تعاني الانهيار في خدماتها الطبية، بفعل استمرار العدوان.

استخفاف دولي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن المحتل الإسرائيلي يستخف بالإجماع الدولي على وقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، ولجم ميليشيات المستعمرين المسلحة، وتتعمد تصعيد مجازرها لإفشال المقاصد الأممية والأمريكية التي تقف خلف اعتماد القرار 2720.

وأضافت في بيان، أن التصعيد الإسرائيلي الدموي الحاصل يعرقل أية آلية دولية لإيصال المساعدات والاحتياجات الأساسية الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، محذرة من إقدام سلطات الاحتلال على استبدالها بآليات أخرى تفشل الأهداف الحقيقية للقرار الأممي، الأمر الذي يؤكد من جديد للعالم أجمع، أنه لا بديل عن قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب فورا، بما يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين، ووصول احتياجاتهم الأساسية.

مجازر وحشية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجازر الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في مخيمي المغازي والبريج وخان يونس، والتي راح ضحيتها أكثر من 130 شهيدا وما زالت أعداد أخرى من الشهداء تحت الأنقاض، غالبهم من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، نتيجة قصف همجي دمر مربعات سكنية كاملة فوق رؤوس ساكنيها، في إعلان إسرائيلي صريح وواضح بتوسيع حرب الإبادة والتدمير الشامل من شمال قطاع غزة إلى وسطه وجنوبه، في جريمة تطهير عرقي عنصرية متواصلة تؤدي إلى تحويل قطاع غزة إلى أرض غير صالحة للسكن.

أبرز ما جاء في بيان الخارجية الفلسطينية