القسام تدك تجمعا لجنود الاحتلال

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من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد في فلسطين، صباح الاثنين، قصف تجمعات عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.
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