القسام تدك تجمعا لجنود الاحتلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، قصف تجمعات لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون، وكتبت عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «كتائب القسام تدك تجمعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون». من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد في فلسطين، صباح الاثنين، قصف تجمعات عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.

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