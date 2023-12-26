الاحتلال يعترف بمقتل اثنين من جنوده

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ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الجيش القول، إن 4 جنود أصيبوا بإصابات خطرة في معركة أمس الأول.
ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف قوة خاصة مكونة من 10 جنود إسرائيليين، تحصنت في منزل وسط قطاع غزة.
وأوضحت، أن «عناصرها استهدفوا القوة الخاصة المكونة من 10 جنود والمتحصنة في أحد المنازل بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بقذيفة TBG مضادة للتحصينات».
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