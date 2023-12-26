شكرا لقرائتكم خبر الاحتلال يعترف بمقتل اثنين من جنوده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده خلال القتال جنوب قطاع غزة، أمس، لترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري إلى 158 قتيلا.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الجيش القول، إن 4 جنود أصيبوا بإصابات خطرة في معركة أمس الأول.

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف قوة خاصة مكونة من 10 جنود إسرائيليين، تحصنت في منزل وسط قطاع غزة.

وأوضحت، أن «عناصرها استهدفوا القوة الخاصة المكونة من 10 جنود والمتحصنة في أحد المنازل بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بقذيفة TBG مضادة للتحصينات».