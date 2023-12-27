شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش نائب التنسيقية: نشهد مسارا غير مسبوق لتنمية الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر نشهد فترة غير مسبوقة من الانفتاح السياسي والتواصل الديمقراطي وبداية مسار قوى مبني على تنمية الحياة السياسية والحزبية في مصر.

واعتبر في تصريح لـ"الخليج 365" أن توافق القوى السياسية تجاه إبديجيات الدفاع عن الدولة المصرية متوفرة في جميع الكتل السياسية الموجودة، كما أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب فوزه بالانتخابات الرئاسية بإعلاء قيمة الحوار وتحيته للتيارات الحزبية وحديثه المتكرر في فتح المناخ العام للعمل السياسي.

وأوضح أن كل تلك الشواهد ترسخ لمبدأ أن الدولة المصرية في بداية المسار الديمقراطي نحو الجمهورية الجديدة والذي تبلور بشكل واضح في مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في الانتخابات الرئاسية نتيجة ما ساهم فيه الحوار الوطني من بناء جسور الثقة وتعزيز المشاركة والتواجد للأطياف السياسية المختلفة، مشيرا إلى أن كل ذلك يعد تأكيد على حرص الجميع بداية من القيادة السياسية على وحدة الجبهة الداخلية لصالح الوطن.