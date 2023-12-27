عمرو درويش نائب التنسيقية: نشهد مسارا غير مسبوق لتنمية الحياة السياسية

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واعتبر في تصريح لـ"الخليج 365" أن توافق القوى السياسية تجاه إبديجيات الدفاع عن الدولة المصرية متوفرة في جميع الكتل السياسية الموجودة، كما أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب فوزه بالانتخابات الرئاسية بإعلاء قيمة الحوار وتحيته للتيارات الحزبية وحديثه المتكرر في فتح المناخ العام للعمل السياسي.
وأوضح أن كل تلك الشواهد ترسخ لمبدأ أن الدولة المصرية في بداية المسار الديمقراطي نحو الجمهورية الجديدة والذي تبلور بشكل واضح في مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في الانتخابات الرئاسية نتيجة ما ساهم فيه الحوار الوطني من بناء جسور الثقة وتعزيز المشاركة والتواجد للأطياف السياسية المختلفة، مشيرا إلى أن كل ذلك يعد تأكيد على حرص الجميع بداية من القيادة السياسية على وحدة الجبهة الداخلية لصالح الوطن.
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