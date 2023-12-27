شكرا لقرائتكم خبر عن حراك غير مسبوق.. الانتخابات الرئاسية تعيد الأحزاب لمكانتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2023 حراكا سياسيا بعد إقامة الحوار الوطنى بمشاركة كل الأطياف السياسية وبعدها شكل مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 نقطة انطلاق مهمة لتغيير الحياة السياسية المصرية ودفع مسار التعددية بها وذلك بعد تواجد ثلاثة من رؤساء الأحزاب وهم عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالسباق الرئاسى وهو الأمر الذى أكسب هذه الانتخابات زخما فريدًا.

تأكدت تلك الشواهد الإيجابية بالتزامن مع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أول خطاب عقب فوزه وإعلانه استكمال الحوار الوطنى بشكل أكثر فاعلية وعملية مستفيدين من تلك الحالة الثرية.

الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية قال إن الانتخابات الرئاسية أحدثت درجة كبيرة من الزخم السياسى خاصة أنها ضمت 3 مرشحين من زعماء الأحزاب.

وأشار إلى أن الأحزاب عليها أن تراعى وجود حالة من التناقض بين عامل الكم والكيف فى ظل وجود عدد كبير من الأحزاب فى الساحة تقدر بأكثر من 100 حزب واعتبر أن الفترة المقبلة ستتطلب تضافر جهود الأحزاب مع الحكومة فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها مصر.