"يديعوت أحرونوت": إسرائيل طلبت مروحيات "أباتشي" من واشنطن ولكن طلبها رفض حتى الآن

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "الجيش الإسرائيلي طلب طائرات مروحية هجومية من طراز "أباتشي" من الولايات المتحدة، ولكن تم رفضه حتى الآن".
وذكرت الصحيفة، أنه "تم تقديم الطلب إلى البنتاغون في الأسابيع الأخيرة، كما أثاره وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اجتماعاته مع نظيره الأميركي لويد أوستن خلال زيارة الأخير لإسرائيل الأسبوع الماضي".
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن عملية الاستحواذ المحتملة، وأن تل أبيب تواصل ممارسة الضغوط".
وذكر موقع "واينت" الإخباري، وهو النسخة الإلكترونية من صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "الجيش الإسرائيلي عزا طلبه قائلا إن المروحيات مطلوبة لتعزيز عملياته الجوية".
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