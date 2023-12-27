طقس مستقر ودافئ نسبياً خلال اليومين القادمين مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

اعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس مستقر ودافئ نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة يوم غد الاربعاء حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية والأمطار الخفيفة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية خلال الفترة الممتدة من مساء الاربعاء حتى ظهر الخميس بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق مصر وثم يعود الى الاستقرار حتى نهاية الأسبوع.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين ١٣ و ٢١ درجة، طرابلس بين ١٠ و ١٩ درجة، وفي زحلة بين ٤ و ١٤ درجة .

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار خاصة في المناطق الجنوبية مع نسبة رطوبة منخفضة خلال النهار ، يتحول مساءً الى غائم خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليلاً وتكون الضباب.

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تعود الى معدلاتها الموسمية، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية في المناطق الداخلية، يستقر الطقس خلال النهار كما تنشط الرياح أحياناً.

الجمعة: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية.

السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع استقرار بدرجات الحرارة.