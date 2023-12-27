شركة شحن فرنسية: نعتزم زيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس تدريجيا

اعلنت شركة الشحن البحري الفرنسية "سي.إم.إيه سي.جي.إم" إنها تعتزم زيادة عدد سفنها التي تعبر قناة السويس تدريجيا. وأوضحت في بيان، بان "بعض السفن عبرت البحر الأحمر. ويستند هذا القرار إلى تقييم متعمق للمشهد الأمني ​​والتزامنا بأمن وسلامة البحارة لدينا". وقالت "نضع حاليا خططا للزيادة التدريجية في عدد السفن التي تعبر قناة السويس. نراقب الوضع باستمرار، ومستعدون لإعادة تقييم خططنا وتعديلها على الفور حسب الحاجة".

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