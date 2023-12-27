أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي لبحث التطورات في غزة

ذكرت وكالة الأنباء القطرية إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن لبحث أحدث التطورات في غزة وجهود الوساطة المشتركة الحالية لتهدئة الأوضاع في القطاع المحاصر والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ولعبت قطر ومصر دور الوسيط بين إسرائيل وحماس في الهدنة التي تم التوصل إليها في أواخر تشرين الثاني، وأطلقت حماس خلالها سراح 110 من النساء والأطفال والأجانب مقابل إطلاق سراح 240 من النساء وصغار السن الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.