ذكرت وكالة الأنباء القطرية إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن لبحث أحدث التطورات في غزة وجهود الوساطة المشتركة الحالية لتهدئة الأوضاع في القطاع المحاصر والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ولعبت قطر ومصر دور الوسيط بين إسرائيل وحماس في الهدنة التي تم التوصل إليها في أواخر تشرين الثاني، وأطلقت حماس خلالها سراح 110 من النساء والأطفال والأجانب مقابل إطلاق سراح 240 من النساء وصغار السن الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي لبحث التطورات في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.