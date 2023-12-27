صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل

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وكثف الاحتلال الإسرائيلي عملياته في القطاع المحاصر، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارة للقوات بالقطاع الساحلي، إن إسرائيل «ستكثف القتال في الأيام المقبلة»، وتحدث عن معركة طويلة، لم تكن نهايتها في الأفق.
ومن جانبها، رفضت حماس وقفا موقتا لإطلاق النار في الحرب، ودعت إلى وقف دائم لإطلاق النار.
جاء ذلك ردا على تقرير إعلامي عربي، أفاد بأن مصر وضعت مسودة لإنهاء تدريجي للحرب.
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