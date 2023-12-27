شكرا لقرائتكم خبر صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت مجددا في إسرائيل في الساعات الأولى من صباح أمس، في المجتمعات الواقعة على طول الحدود مع قطاع غزة، تحسبا لإطلاق صواريخ.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي عملياته في القطاع المحاصر، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارة للقوات بالقطاع الساحلي، إن إسرائيل «ستكثف القتال في الأيام المقبلة»، وتحدث عن معركة طويلة، لم تكن نهايتها في الأفق.

ومن جانبها، رفضت حماس وقفا موقتا لإطلاق النار في الحرب، ودعت إلى وقف دائم لإطلاق النار.

جاء ذلك ردا على تقرير إعلامي عربي، أفاد بأن مصر وضعت مسودة لإنهاء تدريجي للحرب.