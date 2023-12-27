شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة تدعو الصين لقبول اللاجئين الكوريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الصين بضمان «مساحة إنسانية قابلة للحياة وفعالة» للاجئين الكوريين الشماليين.

وقدمت المفوضية هذه التوصية في تقرير نشر على الموقع الالكتروني لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء، أن التوصية تأتي في الوقت الذي تستعد فيه الصين للخضوع لمراجعة دورية شاملة في يناير، وسط تقارير تفيد بأن الصين أعادت المنشقين الكوريين الشماليين إلى وطنهم، رغم احتمال تعرضهم لمعاملة قاسية.

وجاء في التقرير: «على الصين أن إمكانية وصول الأشخاص من جميع الجنسيات، بمن فيهم الأشخاص من كوريا الشمالية.»