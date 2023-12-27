شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة تدعو الصين لقبول اللاجئين الكوريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدمت المفوضية هذه التوصية في تقرير نشر على الموقع الالكتروني لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء، أن التوصية تأتي في الوقت الذي تستعد فيه الصين للخضوع لمراجعة دورية شاملة في يناير، وسط تقارير تفيد بأن الصين أعادت المنشقين الكوريين الشماليين إلى وطنهم، رغم احتمال تعرضهم لمعاملة قاسية.
وجاء في التقرير: «على الصين أن إمكانية وصول الأشخاص من جميع الجنسيات، بمن فيهم الأشخاص من كوريا الشمالية.»
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو الصين لقبول اللاجئين الكوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.