التحقيق مع قضاة حكموا بعدم أهلية ترمب للرئاسة

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وقالت مسؤولة الشؤون العامة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، فيكي ميغويا، في بيان قدمته للشبكة الإخبارية: «مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بالأمر، ويعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية».
وأضافت: «سنتابع التحقيقات بشكل حثيث بشأن أي تهديد أو استخدام للعنف يرتكبه شخص يتذرع بآراء متطرفة لتبرير أفعاله، بغض النظر عن الدافع».
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