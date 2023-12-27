التحقيق مع قضاة حكموا بعدم أهلية ترمب للرئاسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بالتعاون مع مسؤولي إنفاذ القانون في كولورادو، بشأن تهديدات موجهة ضد قضاة المحكمة العليا بالولاية، الذين حكموا الأسبوع الماضي بعدم أهلية الرئيس السابق، دونالد ترمب، للترشح للانتخابات الرئاسية لـ2024، وفقا لما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وقالت مسؤولة الشؤون العامة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، فيكي ميغويا، في بيان قدمته للشبكة الإخبارية: «مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بالأمر، ويعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية».

وأضافت: «سنتابع التحقيقات بشكل حثيث بشأن أي تهديد أو استخدام للعنف يرتكبه شخص يتذرع بآراء متطرفة لتبرير أفعاله، بغض النظر عن الدافع».