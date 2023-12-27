مسؤول مصري: احتياطي السلع يكفي عدة أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي أمس أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة أشهر.

ونقلت صحيفة «البورصة» المصرية عن المصيلحي قوله، خلال تدشينه مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية بمحافظة الفيوم، إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي 4.3 أشهر، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف توريد نحو 3.5 ملايين طن قمح محلي خلال الموسم المقبل.

وأوضح المصيلحي أن احتياطي السكر التمويني يكفي 5.3 أشهر، لافتا إلى أنه في الخامس من يناير المقبل ستبدأ 3 مصانع من المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات التكاملية، بدء موسم حصاد سكر القصب.

وأشار إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي أكثر من الاحتياج الفعلي، فيما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت نحو 5.3 أشهر.