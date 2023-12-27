توابع كارثية لاعتداءات الحوثي على الملاحة العالمية

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وفي وقت سابق أفادت الهيئة بأنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد حوالي 50 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة، وجاءت هذه التطورات عقب التهديد الذي أطلقه وزير الدفاع في حكومة صنعاء بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وتجديده على أن المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية.
وأعلن الحوثيون أن سفينة حربية أمريكية حاولت إطلاق النار على طائرة استطلاع تابعة لهم، كانت تنفذ نشاطا «استطلاعيا» في البحر الأحمر، لكن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من سفينة متجهة جنوبا.
وكانت الحكومة اليمنية حذرت على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، من المخاطر الجسيمة للهجمات المتكررة التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية على السفن المدنية وناقلات النفط، والتي تهدد بهجرة الشركات الملاحية من البحر الأحمر.
وأوضح معمر الإرياني أن الأخطر من الخسائر المباشرة للهجمات التي تنفذها ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب، هو الآثار المترتبة لتلك الهجمات على المدى الطويل، جراء دفع شركات الشحن العالمية وناقلات النفط والغاز للإبحار خارج البحر الأحمر، واتخاذها مسارا بديلا نحو ممرات عبور دولية آمنة، جراء ارتفاع أسعار الشحن البحري، وتكاليف التأمين، وعزوفها عن الإبحار في هذا الممر الدولي الأكثر استخداما بالعالم بقرابة 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية.
وشدد على أن اليمن وبوجه خاص المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، تعتمد بشكل رئيس على استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، وتستورد 80% من احتياجاتها عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وارتفاع أسعار الشحن البحري، وتكاليف التأمين، ستودي لارتفاع أسعار المواد الغذائية في بلد يعاني من أزمة إنسانية ويعتمد غالبية سكانه على المساعدات الغذائية جراء ظروف الحرب والانقلاب.
مشاهدات يمنية:
- أقدم أحد المواطنين بمديرية دمت في محافظة الضالع على تصفية سجين داخل قاعة المحكمة وأمام رئيس المحكمة وعضو النيابة ووالدته.
- قوات الجيش الوطني تفشل محاولات تسلل ميليشيات الحوثي على موقع في مرخة العليا بمأرب.
- اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب تشيد بوعي والتفاف أبناء محافظة مأرب وسكانها وقبائلها، واستنكارهم لتلك الأعمال التخريبية.
- ميليشيات الحوثي تحول مساجد ذمار إلى مجالس لمضغ القات.
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