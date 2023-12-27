شكرا لقرائتكم خبر توابع كارثية لاعتداءات الحوثي على الملاحة العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغين عن مشاهدة مسيرات تبعها وقوع انفجارين قرب سفينة غرب ميناء الحديدة اليمني، وأكدت أن السفينة تواصلت مع قوات التحالف وأفادت بأنها وطاقمها بخير، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

وفي وقت سابق أفادت الهيئة بأنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد حوالي 50 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة، وجاءت هذه التطورات عقب التهديد الذي أطلقه وزير الدفاع في حكومة صنعاء بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وتجديده على أن المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية.

وأعلن الحوثيون أن سفينة حربية أمريكية حاولت إطلاق النار على طائرة استطلاع تابعة لهم، كانت تنفذ نشاطا «استطلاعيا» في البحر الأحمر، لكن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من سفينة متجهة جنوبا.

وكانت الحكومة اليمنية حذرت على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، من المخاطر الجسيمة للهجمات المتكررة التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية على السفن المدنية وناقلات النفط، والتي تهدد بهجرة الشركات الملاحية من البحر الأحمر.

وأوضح معمر الإرياني أن الأخطر من الخسائر المباشرة للهجمات التي تنفذها ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب، هو الآثار المترتبة لتلك الهجمات على المدى الطويل، جراء دفع شركات الشحن العالمية وناقلات النفط والغاز للإبحار خارج البحر الأحمر، واتخاذها مسارا بديلا نحو ممرات عبور دولية آمنة، جراء ارتفاع أسعار الشحن البحري، وتكاليف التأمين، وعزوفها عن الإبحار في هذا الممر الدولي الأكثر استخداما بالعالم بقرابة 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية.

وشدد على أن اليمن وبوجه خاص المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، تعتمد بشكل رئيس على استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، وتستورد 80% من احتياجاتها عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وارتفاع أسعار الشحن البحري، وتكاليف التأمين، ستودي لارتفاع أسعار المواد الغذائية في بلد يعاني من أزمة إنسانية ويعتمد غالبية سكانه على المساعدات الغذائية جراء ظروف الحرب والانقلاب.

مشاهدات يمنية: