حملة عسكرية صومالية تقضي على 80 إرهابيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الوطني في الصومال، أمس، مقتل 80 إرهابيا في حملة عسكرية ضد ميليشيات الشباب في مناطق تابعة لولاية جلمدج الإقليمية وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية ( صونا)، اليوم، عن قائد القوات البرية العميد ديح عبدي عبد الله قوله، إن «الجيش باكر في منطقة عاد التابعة لمحافظة مدج، حيث تم استهداف فلول ميليشيات الخوارج، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وقتل في العملية العسكرية 80 عنصرا إرهابيا على أيدي القوات المسلحة الوطنية الباسلة».

مضيفا بأن المنطقة والقرى التابعة لها تحت قبضة الجيش.

ووفق الوكالة، كانت وزارة الدفاع الصومالية أعلنت أمس الأول، مقتل 130 إرهابيا من ميليشيات الشباب خلال العمليات العسكرية الأخيرة، التي أجراها الجيش الوطني ضد الإرهابيين في مناطق متفرقة بولايات: جلمدج، وهيرشبيلي، وجوبالاند.

ولفتت إلى أن الجيش الوطني نفذ، في اليوم نفسه، عمليات عسكرية ضد ميليشيات الشباب في قرى: مريري، وموردييلي، ورقيلي، وعانولي، التابعة لمنطقة سبيد بمديرية أفجوي.

وأوضحت أنه خلال هذه العملية التي قادها قائد الكتيبة الـ14 للجيش الوطني الرائد أحمد حسن سياد، تم طرد العناصر الإرهابية من الأراضي الزراعية.

كما نجح الجيش في تدمير مواقع منسوبة للإرهابيين.

وأشارت الوكالة إلى أن «العمليات العسكرية للجيش ضد المتشددين أدت إلى استسلام كثير من عناصر الإرهاب إلى وزارة الدفاع الفيدرالية».