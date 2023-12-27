شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. انفجار بالقرب من سفارة الاحتلال في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات إن انفجارا وقع بالقرب من السفارة دولة الاحتلال في نيودلهي بالهند، اليوم الثلاثاء، لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين بين موظفي السفارة، وأضافت أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانفجار.

وما زال مسؤولون يمشطون المنطقة، لكن أعيد فتحها أمام الجمهور.

ولم ترد معلومات تشير إلى إصابة أي شخص في الشارع.

وحثت دولة الاحتلال مواطنيها في الهند، وفي نيودلهي خاصة، على توخي الحذر.

انفجار في الهند

وقال مجلس الأمن القومي في دولة الاحتلال، إن الانفجار "ربما كان هجوما".

وقال مسؤول مشارك في التحقيق لرويترز إن عملية بحث بعد ثلاث ساعات من الانفجار لم تتمخض عن العثور على شيء.

وفي يناير 2021، انفجرت قنبلة صغيرة بالقرب من السفارة في نيودلهي دون وقوع إصابات.

وقال مسؤول حينذاك إن دول الاحتلال تتعامل مع الانفجار باعتباره حادثا إرهابيا.