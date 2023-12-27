الجيش الأوكراني يؤكد انسحابه من «مارينكا»

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

أكد الجيش الأوكراني، أمس، أنه انسحب إلى «أطراف» بلدة مارينكا قرب دونيتسك بشرق أوكرانيا والتي كانت روسيا أعلنت أمس الأول السيطرة عليها.

وقال رئيس أركان الجيش فاليري زالوجني، في إيجاز للصحافيين في كييف: «لقد تحركنا إلى أطراف مارينكا وفي بعض الأماكن، تجاوزنا حدود البلدة».

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية نفت تقارير روسية بشأن السيطرة على مدينة مارينكا جنوب شرق أوكرانيا. وقال أولكسندر ستوبون، المتحدث باسم الجيش الأوكراني للتلفزيون الرسمي، إن «القتال في مارينكا متواصل، وقواتنا موجودة حالياً داخل الحدود الإدارية لمارينكا، ولكن المدينة تعرضت للتدمير الكامل، إنه أمر غير صحيح أن نتحدث عن السيطرة الكاملة على مارينكا»، وفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم».

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قال أمس الأول، إن مارينكا أصبحت الآن تحت السيطرة الروسية بالكامل، وذلك خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج.

وتقع مارينكا على بعد أقل من 30 كيلومتراً جنوب غرب وسط مدينة دونيتسك التي كان يسيطر عليها موالون لروسيا لمدة 8 سنوات قبل بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.