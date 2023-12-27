لافروف: 30 دولة تسعى لإقامة شراكات مع «بريكس»

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، إن قرابة 30 دولة تسعى لإقامة شراكة مع مجموعة «بريكس»، التي ستتوسع مع انطلاق 2024 لتضم 6 دول جديدة. ونقلت قناة «آر تي عربية» عن الوزير الروسي قوله في اجتماع لجنة المجلس الأعلى حول التعاون الدولي لحزب «روسيا الموحدة» أمس: «يسعى الكثيرون للانضمام إلى مجموعة (بريكس)، في ظل المبادئ التي تعمل على أساسها المجموعة، وهي الأساس الديمقراطي الحقيقي والاحترام المتبادل». وتطرق الوزير الروسي إلى مسألة رئاسة روسيا لمجموعة «بريكس» في العام 2024، وقال إنه «من المتوقع التوصل إلى مجموعة قرارات قوية سيتم اعتمادها على أعلى مستوى خلال قمة المجموعة في قازان في أكتوبر 2024». وأضاف لافروف: «ستكون هناك اتصالات مع شركائنا بشأن الاستعدادات لقمة «بريكس»، بما في ذلك التنسيق على أعلى مستوى».

وتضم مجموعة «بريكس» حالياً روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا، واعتباراً من يناير المقبل ستضم المجموعة 6 دول جديدة، هي: الإمارات ومصر والسعودية وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

وبدأت المفاوضات لتشكيل مجموعة بريكس عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009. ويشكل الجانب الاقتصادي العمود الفقري للمجموعة.