«أبو مازن»: ما يحدث في فلسطين حرب إبادة أبشع من نكبة 1948

ياسر رشاد - القاهرة - وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إن ما يجري على الأرض الفلسطينية هو أكثر من حرب إبادة وأبشع من الأحداث التي جرت في نكبة عام 1948.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي، أن العدوان لا يستهدف غزة وحسب، بل يمتد أيضًا إلى الضفة الغربية والقدس، حيث يعتدي الاحتلال والمستوطنون يوميًا على المدن والقرى. وشدد على أن الأحداث في غزة تتعدى عمليات عسكرية عادية، مشيرًا إلى الخسائر البشرية الهائلة والدمار الكبير الذي طال المؤسسات والمنشآت.

وأشار إلى أن أكثر من 20 ألف فلسطيني قد قتلوا في غزة، وأن هناك أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض، مع تسجيل حوالي 60 ألف جريح. ولفت إلى أن الحرب لم تنته بعد، ويستمر العدوان الإسرائيلي بشكل يومي.

وأخيرًا، أعرب الرئيس أبومازن عن استيائه من رفض العالم ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وقف هذه الحرب، معلقًا على ذلك بقوله إنه يحدث أمام أعين دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة، ويرى أن أمريكا تقف بفيتو ضد وقف القتال.

