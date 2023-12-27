بعد هجوم الحوثيين.. البنتاجون: لم تقع أضرار للسفن جنوب البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، عدم وقوع أضرار للسفن جنوب البحر الأحمر جراء هجوم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مشيرة إلى عدم الإبلاغ عن إصابات.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع قال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الجماعة نفذت عملية استهداف لسفينة تجارية "إم إس سي يونايتد" بصواريخ مناسبة بعد رفض الرسائل التحذيرية.

وأكد سريع في بيانه على أن استهداف السفينة إم إس سي جاء بعد رفض الرسائل التحذيرية من قبل الجماعة.

وشدد المتحدث العسكري باسم الحوثيين على أن عملياتهم تأتي انتصارا للشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

سبق وأن أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بوقوع انفجار وعملية إطلاق صواريخ على بعد 4 أميال بحرية من موقع سفينة قرب الحديدة باليمن.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، في وقت سابق اليوم، عن هيئة بحرية بريطانية وقوع انفجارين على بعد 50 ميلا بحريا تقريبا غربي ميناء الحديدة قبالة السواحل اليمنية.

وقالت الهيئة وفق الوكالة، إن السفينة المستهدفة قبالة السواحل اليمنية تتواصل مع قوات التحالف، مشيرة إلى تقارير تفيد بسلامة السفينة وطاقمها.

وتستهدف جماعة أنصار الله الحوثية، جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة وحتى يسمح بدخول الإمدادات اللازمة إلى القطاع.

وأصبح البحر الأحمر منطقة مضطربة مؤخرًا، بعد هجمات الحوثيين إضافة إلى استهداف سفينة هولندية قبالة سواحل الهند، اتهمت الولايات المتحدة إيران باستهدافها بينما نفت الأخيرة ذلك قائلة إن واشنطن ليست في موقف يسمح لها بتوجيه الاتهامات.