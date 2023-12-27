شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الاصطفاف الداخلى واجب وطنى للحفاظ على السيادة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الشعب المصرى أثبت للعالم كله أنه يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لحفاظ على السيادة المصرية، واتضح ذلك جليا خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح سواء فى الانتخابات الرئاسية التى شهدت إقبالا غير مسبوق فى تاريخ الاستحقاقات الدستورية.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في تصريح لـ"الخليج 365"، " ومن المشاهد التى أكدت وقوف الشعب المصرى صفا واحدا خلف القيادة السياسية أيضا المسيرات الحاشدة التى خرجت لرفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسرى، وعدم المساس بالسيادة المصرية، وخرج الشعب المصرى يعلن تفويض جديد للرئيس للحفاظ على الأراضى المصرية".

وأكد السعيد، أن الاصطفاف خلف القيادة السياسية فى ظل الأوضاع الجارية سواء على الصعيد الإقليمى أو الدولى واجب وطنى لا يقل اهمية عن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية، وفي ظل ما تشهده مصر من طفرة كبيرة فى العمل السياسى والحزبى بفضل الحوار الوطنى لابد ان يكون هناك مزيد من الالتفاف خلف الوطن ودعم الدولة المصرية.

وأشار السعيد غنيم، إلى أن الاصطفاف رسالة للعالم برفض الشعب المصرى عن بكرة أبيه المساس بالسيادة المصرية، ومن ثم على جميع القوى السياسية والحزبية دعم الدولة المصرية وتنحية القضايا الداخلية جانبا لدعم الدولة وعدم المساس بالسيادة المصرية ومواجهة التحديات الصعبة.