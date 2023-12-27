أمطار غزيرة تتسبّب بمقتل 22 شخصاً في الكونغو الديموقراطية

أدى هطول أمطار غزيرة في وسط الكونغو الديموقراطية إلى حدوث انزلاقات أرضية تسبّبت بمقتل 22 شخصاً على الأقلّ، وفق ما أعلنت السلطات.

ودمّرت الانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي استمرت بالهطول طوال الليل وحتى الثلاثاء أكثر من 15 منزلاً في كانانغا، عاصمة منطقة كاساي الوسطى، وفقاً للمكتب الإعلامي لحاكم المنطقة.

وأضاف المكتب الإعلامي أنّ من بين الضحايا امرأة وأطفالها الثمانية قضوا في منزلهم وأب وأربعة أطفال في منزل آخر.

وجرفت المياه الأحد نحو 20 شخصاً عندما فاض نهر في منطقة جنوب كيفو في شرق البلاد.