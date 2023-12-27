البنتاغون: اسقاط أكثر من 10 طائرات مسيّرة وصواريخ أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر

أعلن البنتاغون أن الجيش الأميركي أسقط أكثر من 10 طائرات مسيّرة هجومية وصواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه سفن شحن في البحر الأحمر. وأفادت القيادة المركزية الأميركية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، "لم تلحق بالسفن في المنطقة أي أضرار ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات"، مشيرة إلى إسقاط سرب من 12 طائرة مسيّرة وثلاثة صواريخ بالستية مضادة للسفن وصاروخي هجوم بري على مدى 10 ساعات.

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