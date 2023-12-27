الخطة التالية التهجير من الضفة إلى الأردن .. أبومازن: الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين كان شديدا وعنيفا ويستحق الشكر

الشارقة - اميمة ياسر - أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، وعُرضت مساء الثلاثاء، إن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين كان شديدا وعنيفا ويستحق الشكر.

وأضاف أنّ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتخذ موقفا شديدا هو الآخر، لكون الخطة التالية تشمل تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

وشدد على أن مثل هذه المواقف ساعدت الفلسطينيين على الصمود والوقوف على أقدامهم حتى لا يتم التهجير.