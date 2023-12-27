شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء محمد الدويرى: الواجب الوطنى يفرض الاصطفاف خلف القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر اللواء محمد إبراهيم الدويرى نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه في ضوء التحديات الجسام التي تواجهها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة ووضوح مدي التوتر في معظم الجبهات المحيطة بمصر سواء فى الشمال الشرقي أو الغرب أو الجنوب أو في منطقة البحر الأحمر فإن الواجب الوطني يفرض علي المواطنين المصريين مجموعة من المسؤوليات.

ولفت في تصريح لـ"الخليج 365" إلى ضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية التي تم تفويضها لحماية الأمن القومي ولاشك أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه أحداث غزة أثبتت بما لايدع مجالا للشك أن لدينا قيادة قوية قادرة علي الحفاظ على أمن البلاد مستندة علي ظهير شعبي جارف ظهر بقوة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف، أن هناك حاجة ملحة لمزيد من توحيد الصف الداخلي سواء أحزاب وقوي سياسية مؤيدة أو معارضة حيث أن الفترة القادمة يمكن أن تشهد تصاعداً في حجم المخاطر التي تتعرض لها الدولة، مشددا أهمية الحفاظ علي الاستقرار الداخلي وذلك من منطلق القناعه بأن هذا الاستقرار من شأنه أن يدعم كافة خطوات القيادة السياسية فى مواجهة أية تحديات محتملة.