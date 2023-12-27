شكرا لقرائتكم خبر عن الضباب يشل حركة الطرق السريعة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت سحب الضباب الكثيف في تعطيل الطرق السريعة في باكستان، إذ خيمت على تلك الطرق السريعة، التي عادة ما تكون نشطة، سحب من الضباب الكثيف على نحو غير متوقع، ما أدى إلى شلل فى مظاهر الحياة.

وفي الوقت الذى تشتد فيه قبضة الشتاء القارس، تغطي الشبورة المائية الطرق الرئيسية عبر البلاد لينخفض مستوى الرؤية، ما يسبب تعطلًا وتعديلًا للمسارات، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشييتد برس أوف باكستان".

وقال مسؤول العلاقات العامة في هيئة مراقبة الطرق السريعة الوطنية فى باكستان، إن الضباب جعل الرؤية صعبة على المسافرين، ما أدى إلى إغلاق طرق وإدخال تعديلات على مسارات، ما يتطلب درجة عالية من الانتباه.

وفيما يتواصل انتشار الضباب على الطرق السريعة بباكستان، حثت السلطات المسافرين على توخي الحذر والتخطيط لسلوك طرق بديلة والاستمرار فى الاطلاع على مستجدات ظروف الطرق.