ترند اليوم| سعر الدولار في السوق السوداء.. وأزمة روبي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضي:

سعر الدولار في السوق السوداء

حافظ سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية) على مستواه القياسي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ما سجل أمس ارتفاعا ملحوظا لأول مرة خلال شهر ديسمبر الجاري، وفق ما قاله أحد المراقبين تحدث إليه الخليج 365.

بعد وصوله لمستوى قياسي.. ما سعر الدولار في السوق السوداء اليوم؟

روبي

دخلت أحدث أغاني الفنانة روبي " 3 ساعات متواصلة"، قوائم تريند الأغاني الأكثر مشاهدة في موقع يوتيوب، بعد الجدل المثار حولها ومطاردتها بالاتهامات بدعوى تضمنها الأغنية إيحاءات جنسية.

بعد أزمة "الإيحاءات الجنسية" روبي تدخل قوائم الأعلى مشاهدة بأغنية "3 ساعات متواصلة"

تعقد نقابة المهن الموسيقية، اجتماع طارئ اليوم الأحد، لمناقشة الجدل المثار حول أحدث أغاني الفنانة روبي، "3 ساعات متواصلة"، واتهامها يتضمن إيحاءات جنسية

"٣ ساعات متواصلة" أحدثها.. من الإيحاءات الجنسية إلى الترويج للفجور اتهامات طاردت أغاني روبي

رد الشاعر الغنائي عزيز الشافعي على الجدل الكبير حول أغنية الفنانة روبي "3 ساعات متواصلة"، التي كتب كلماتها، بشأن بعض الألفاظ الخارجة في أحد مقاطع الأغنية.

"اللي عايز يفكر شمال هيفكر".. عزيز الشافعي يرد على أزمة أغنية روبي