شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعترف بتراجع قواتها من بلدة مارينكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد يوم من إعلان روسيا أنها سيطرت على بلدة مارينكا الصغيرة في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا، اعترف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بأن قواته تراجعت فى البلدة إلى حد كبير.

وقال زالوجني للصحفيين في كييف يوم الثلاثاء، إنه جرى إعداد خطوط دفاع جديدة خارج البلدة المتنازع عليها، التي تعرضت لدمار كبير وأصبحت مهجورة ولكن لها أهمية استراتيجية.

وتقع مارينكا على بعد نحو 30 كيلومترًا جنوب غرب مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا.

وذكر زالوجني أيضا أن القوات الروسية يمكن أن تنجح في السيطرة على مدينة أفدييفكا، شمال دونيتسك في غضون شهرين أو 3 أشهر.

وأشار إلى الاستمرار في الدفاع لأطول فترة ممكنة

تقدم القوات الروسية

وذكرت مدونة ديبستايت، وهي مدونة حربية أوكرانية شهيرة، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استولت على جميع مناطق البلدة التي كانت في السابق خارج سيطرتها.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في مقطع فيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين: "وحداتنا الهجومية حررت اليوم مستوطنة مارينكا بالكامل".

وقال بوتين إن السيطرة على البلدة ستمكن القوات الروسية من العمل في منطقة أوسع.