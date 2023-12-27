شكرا لقرائتكم خبر عن 10.6 مليار جنيه مخصصات أغذية وعلاج العاملين بالدولة وخدماتهم الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مُخصصات المزايا العينية للموظفين زيادة بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023، زيادة لتصل إلى 10 مليار و617 مليون جنيه مقابل 9 مليارات و668 مليون جنيه العام السابق.

وفي هذا الصدد نستعرض تفاصيل مخصصات المزايا العينية كالآتى:

1- أغذية للعاملين بمبلغ 5 مليارات و593 مليون جنيه.

2- ملابس للعاملين بمبلغ مليار و862 مليون جنيه.

3- علاج طبي للعاملين بمبلغ 2 مليار و992 مليون جنيه.

4- خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين بمبلغ 129 مليون جنيه.

5- أخري بمبلغ 40.7 مليون جنيه.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض" وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.